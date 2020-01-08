КПВВ Донетчины: В пункты оказания помощи обратились более 660 человек

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области при пересечении линии разграничения в пункты оказания помощи за неделю обратились 667 человек, из которых – 23 ребенка. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«Ежедневно линию разграничения пересекают сотни граждан. Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи», – говорится в сообщении.

Так, в течение недели, с 1 по 7 января, в пункты оказания помощи обратились 667 граждан, в том числе, 23 ребенка и 71 человек преклонного возраста.

Отмечается, что в таких пунктах дежурят сотрудники ГСЧС, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними разъяснительную работу по вопросам безопасности. «От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекается 16 человек личного состава», – уточняется в сообщении.