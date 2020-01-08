Новый сервис: В Украине стартовал проект для успешного трудоустройства

В государственной службе занятости Украины стартовал новый проект для успешного трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение», – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Уточняется, что на сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

Так, по данным ведомства, новый сервис позволит:

развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;

получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;

научиться составлять резюме современного формата;

подготовиться к собеседованию с работодателем;

выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

«Портал поможет реализовать важную для службы задачу – найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю», – подчеркнула Ольга Макогон.

Кроме того, благодаря новому сервису смогут повышать свою квалификацию и работники государственной службы занятости. «Это будет крупнейшая база возможностей», – добавили в пресс-службе.