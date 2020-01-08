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Как жителям Мариуполя самостоятельно выбрать семейного врача: Пошаговая инструкция

08.01.20 20:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе жители, которые еще не успели подписать декларацию с врачом, могут самостоятельно выбрать доктора. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, по данным горсовета, каждому горожанину, который намерен выбрать собственного врача следует сделать 5 простых шагов.

1. Выбрать врача через медицинский портал Мариуполя (mariupol.medkontrol.pro).

2. Обратиться в регистратуру медицинского учреждения и предоставить необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении ребенка).

3. Подтвердить данные через сканирование вашего документа или смс-сообщение.

4. Подписать декларацию с выбранным врачом.

5. Обращаться за консультацией при необходимости.

Также уточняется, что все данные о семейных врачах, терапевтах и педиатрах есть на сайте медицинского портала Мариуполя.

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