Жители Мариуполя могут получить более 400 услуг в новом «Мультицентре»

В Мариуполе за 2 месяца работы социального офиса «Мультицентр» в Левобережном районе его посетили порядка 20 тыс. человек. С момента открытия перечень сервисов регулярно расширялся. Сейчас в социальном офисе предоставляют более 400 услуг. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По информации горсовета, в настоящее время мариупольцам доступны сервисы Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) и департамента социальной защиты населения. Впервые на базе социального офиса начало работу отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ), работают представительства коммунальных предприятий.

Также, в рамках пилотного проекта начат прием документов административных услуг Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) в Донецкой области.

Как отметил директор департамента административных услуг Мариупольского городского совета Елена Парамонова, в рамках Стратегии развития Мариуполя проводится регулярная работа по обновлению и расширению перечня услуг. «Наша цель – сделать ЦПАУ единым окном, где получение административных сервисов будет максимально комплексным и комфортным для горожан», – подчеркнула она.

В «Мультицентре» мариупольцы смогут оформить ID-карту и паспорт для выезда за границу, зарегистрировать место проживания, подать обращение в Мариупольский городской совет и его структурные подразделения, заключить договор о предоставлении коммунальных услуг и реструктуризации задолженности. Доступна государственная регистрация юридических лиц и Физических лиц предпринимателей (ФЛП), переоформление водительского удостоверения, регистрация нового авто и множество других сервисов. С полным перечнем административных услуг можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Мариупольский горсовет

В горсовете напомнили, что социальный офис «Мультицентр» работает по следующему графику:

понедельник, среда, пятница, суббота – с 08:00 до 16:00, без перерыва;

вторник, четверг – с 8:00 до 20:00, без перерыва;

выходные дни – воскресенье и праздничные дни.

Контактные телефоны: (068)484-82-89, (0629) 22-21-99.