Вопрос Донбасса: Какие вызовы ожидают Украину и президента в 2020 году

В 2020 году самым большим вызовом для президента Украины Владимира Зеленского станет риск экономического кризиса, хотя такой сценарий вероятен ближе к 2021 году. Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе останется в вялотекущем состоянии. Такое мнение высказал политический аналитик Валентин Красноперов, передает «Слово і Діло».

По его словам, в новом году президент столкнется с несколькими вызовами: экономическим, военным и политическим. Красноперов не исключил, что вопрос с «Минском» по урегулированию ситуации на Донбассе останется в вялотекущем состоянии. «Вроде-бы стороны и договариваются, а реально никакого договора нет, нет результативного сотрудничества с Москвой в этом вопросе», – сказал эксперт.

Кроме того, на его взгляд, теоретически возможно, что президент решится на переизбрание правительства. «В какой-то момент Зеленский может устать от ожиданий эффективных действий от правительства. Он определил слишком завышенные взгляды на экономическую политику. Однако, это не может быть внедрено так, как того хочет президент. Это может стать главным разочарованием для Зеленского», – считает Красноперов.

В свою очередь, политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что Украине вряд ли стоит рассчитывать на «великое чудо» в 2020 году.

Он не исключил в следующем году изменений в составе Кабинета министров Украины. «Вероятными претендентами на кресло премьера могут быть Андрей Коболев, Арсен Аваков, Максим Нефедов или еще один неизвестный до сих пор успешный технократ. Здесь все будет зависеть от того, на кого сделает ставку президент: опять на молодого, профессионального деятеля из внеполитических кругов или на прагматичный курс», – уточнил Александр Мусиенко.