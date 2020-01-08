На линии разграничения Донетчины будут работать мобильные отделения «Ощадбанка» (График)

В Донецкой области с 9 по 11 января вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 8 января, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в организации опубликовали такой график:

9 января – Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50;

10 января – Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50;

11 января – Зайцево (Бахмутский р-н, Бахмутка), ул. Аносова.

Отделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

Как уточняется, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.