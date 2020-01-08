Авиакатастрофа: В Украине предоставят всю необходимую помощь родственникам погибших в Иране

Украина предоставит всю необходимую поддержку и помощь родственникам и близким погибших в результате авиакатастрофы в Иране украинцев. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

«В связи с катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", выполнявший 8 января 2020 года рейс PS 752 Тегеран – Киев, Министерство иностранных дел Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Эта ужасная катастрофа унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа – граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Украина будет предоставлять всю необходимую поддержку и помощь родственникам и близким погибших граждан Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для получения оперативной информации и консульской поддержки граждане могут обращаться по телефону оперативно-кризисной группы Департамента консульской службы МИД Украины +380 44 238 16 57.

Также, Украина готова максимально участвовать в расследовании причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.