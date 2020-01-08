Правоохранители ликвидировали межрегиональный канал наркоторговли Запорожье-Мариуполь

Полиция и СБУ ликвидировали межрегиональный канал наркоторговли Запорожье-Мариуполь. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранители задержали четырех членов этнической преступной группы за изготовление и сбыт метадона в особо крупных размерах. У наркодельцов проведены оперативные закупки на сумму более 300 тыс. грн.

Правоохранители разоблачили наркогруппировку, члены которой организовали канал поставок метадона из Запорожской в Донецкую область.

«Установлено, что представители этнической группы по предварительному сговору создали в г. Запорожье нарколабораторию, где изготовляли большие партии наркотического вещества. "Товар" в течение длительного времени сбывали на территории Запорожской и Донецкой областей», – рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных ведомств провели спецоперацию, в результате которой четверо наркодельцов были задержаны при попытке реализации метадона. Фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Во время обысков дома у задержанных и других лиц, причастных к наркобизнесу, изъята крупная партия метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновики, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников», – отметили в пресс-службе.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт наркотиков, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах)

Членам группировки грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.