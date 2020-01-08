Долги по зарплатам шахтеров: На Донетчине отчитались о выплатах

В Донецкой области в 2019 году государственные предприятия по добыче угля получили 1562,6 млн грн бюджетных средств на выплату заработной платы шахтерам и погашения задолженности по ней. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В том числе:

ГП «Торецкуголь» – 231 млн грн;

ГП «Мирноградуголь» – 354,8 млн грн;

ГП «Селидовуголь» – 760,2 млн грн;

ГП «Шахта им. М. С. Сургая» – 74,4 млн грн;

ГП «Ш/у "Южнодонбасское № 1"» – 142,2 млн грн.

Из указанных средств 23 декабря 2019 года поступило 141,6 млн грн, из них на:

ГП «Торецкуголь» – 20 млн грн;

ГП «Мирноградуголь» – 30,8 млн грн;

ГП «Селидовуголь» – 42,8 млн грн;

ГП «Шахта им. М. С. Сургая» – 26,2 млн грн;

ГП «Ш/у "Южнодонбасское № 1"» – 21,8 млн грн.

«2019 год выдался сложным для государственного сектора угледобычи области. Трудности в функционировании государственных предприятий угледобывающей отрасли связаны, прежде всего, с устаревшим производственным фондом и отсутствием инвестиций», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что, несмотря на большой объем государственных дотаций в конце 2019 года, на государственных шахтах осталась непогашенной задолженность по заработной плате в объеме 314,3 млн грн, в том числе:

ГП «Торецкуголь» – 37,9 млн грн;

ГП «Мирноградуголь» – 48,1 млн грн;

ГП «Селидовуголь» – 64,7 млн грн;

ГП «Шахта им. М. С. Сургая» – 29,6 млн грн;

ГП «Ш/у "Южнодонбасское № 1"» – 33,3 млн грн;

ГП «УК "Краснолиманская"» – 100,4 млн грн.

По состоянию на 3 января задолженность сократилась на 20,2 млн грн и составляла 294,2 млн грн, в том числе:

ГП «Торецкуголь» – 36,8 млн грн;

ГП «Мирноградуголь» – 45,7 млн грн;

ГП «Селидовуголь» – 64,6 млн грн;

ГП «Шахта им. М. С. Сургая» – 24,6 млн грн;

ГП «Ш/у "Южнодонбасское № 1"» – 33,3 млн грн;

ГП «УК "Краснолиманская"» – 89,2 млн грн.

«Из-за отсутствия стабильного сбыта продукции и крайне неудовлетворительных расчетов за уже отгруженный уголь самостоятельно шахты не имеют возможности обеспечить социальные гарантии работников и технологические нужды производства», – отмечается в сообщении.