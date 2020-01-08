Энергетики вернули свет жителям 482 домов прифронтового Гранитного

ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение линии 10 кВ и вернул свет жителям 482 домов села Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Линия была повреждена 24 декабря в результате очередного минометного обстрела. Из-за боевых действий жители Гранитного постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

ДТЭК Донецкие электросети начал ремонт 6 января сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня). За шесть часов бригада Волновахского района электрических сетей заменила поврежденную опору, устранила обрывы проводов воздушной линии 10 кВ, восстановила работу четырех трансформаторных подстанций. Рождественские праздники жители с. Гранитное встретили со светом.

С начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс. раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 091 – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1 675 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1 507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.