На борту разбившегося в Иране самолета была уроженка Луганска

На борту авиалайнера Boeing-737 «Международных линий Украины» (МАУ), который следовал из Тегерана в Киев и разбился в столице Ирана, Тегеране, сегодня, 8 января, была уроженка неподконтрольного украинской власти Луганска Валерия Овчарук, пишет «Страна.UA».

Как стало известно, погибли 11 граждан Украины – два пассажира и девять членов экипажа. Среди них уроженка временно неподконтрольного украинской власти Луганска бортпроводник Валерия Овчарук.

В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, жила в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

Интернет-издание также сообщает, что причины крушения выясняются. Все находившиеся на борту погибли – 176 человек. В основном, это были иностранцы, рейс должен был прибыть утром в аэропорт «Борисполь» и состыковывался по времени со многими вылетами в Европу,

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Информацию о крушении самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.