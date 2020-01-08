Благодаря земельным аукционам Луганщина получила около 5 млн грн

В 2019 году Главным управлением Госгеокадастра в Луганской области проведены земельные торги в форме аукционов по продаже прав аренды на 75 земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 1 тыс. 592,6438 га, сообщает сегодня, 8 января, пресс-служба управления.

Наибольшее количество участков реализовано в Станично-Луганском (11 участков общей площадью 405,4876 га), Попаснянском (12 участков общей площадью 206,5698 га), Белокуракинском (13 участков общей площадью 318,0701 га) районах Луганской области.

Самый высокий размер годовой арендной платы по результатам торгов зафиксирован в Попаснянском районе Луганской области (Белогоровский поселковый совет) – 81,4% нормативной денежной оценки земельного участка.

По результатам проведенных в 2019 году земельных торгов на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в местные бюджеты Луганщины поступило средств на сумму 4,693 млн грн.

В управлении напомнили, что земельные торги проводятся в соответствии с главой 21 Земельного кодекса Украины «Продажа земельных участков или прав на них на конкурентных началах». Информация о лотах с указанием места расположения земельных участков, их площадей и кадастровых номеров, а также стартового размера годовой арендной платы размещена на веб-сайте Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в разделе «Земельные аукционы».