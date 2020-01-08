На Приазовье корабль береговой охраны ФСБ России собирал разведданные, – штаб ООС

В Донецкой области на дистанции около 10 морских миль от берега был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В подразделениях Объединенных сил, участвующих в операции на Приазовском направлении, продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб. В частности, во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных», – говорится в сообщении.

Как уточняется, после нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, держащими оборону на побережье. «В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирования», – отметил представитель командования горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».