RU
Все новости

На Приазовье корабль береговой охраны ФСБ России собирал разведданные, – штаб ООС

08.01.20 18:37
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

В Донецкой области на дистанции около 10 морских миль от берега был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В подразделениях Объединенных сил, участвующих в операции на Приазовском направлении, продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб. В частности, во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных», – говорится в сообщении.

Как уточняется, после нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, держащими оборону на побережье. «В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирования», – отметил представитель командования горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк