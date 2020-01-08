На Луганщине закрыли 6 нелегальных АЗС

В Луганской области пресечена деятельность шести нелегальных АЗС. Об этом сегодня, 8 января, сообщили на заседании межведомственной региональной рабочей группы по внедрению мероприятий, направленных на обеспечение эффективного противодействия деятельности нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов в Луганской области, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, сейчас в области активизирована работа по этому направлению силовых структур и органов государственного контроля.

«По оперативным данным, на сегодня в области проверено 24 объекта по реализации горючего. Прекращена деятельность шести из них, задокументировано шесть административных правонарушений», – говорится в сообщении.

Так, объемы изъятого топлива составляют 43,2 т на сумму 859 тыс. 600 гривен. Также изъято оборудование АЗС.

Среди основных нарушений – отсутствие лицензий на хранение горюче-смазочных материалов.

Как сообщалось ранее, за первую с начала 2020 года неделю отработки правоохранительные органы обнаружили в Донецкой области 62 АЗС/АГЗС, которые наладили бизнес по реализации несертифицированных горюче-смазочных материалов. На 13 из них прекращена незаконная деятельность.