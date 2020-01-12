Как работает КПВВ «Золотое» после разведения войск (Фото)

С 31 марта 2016 года в одностороннем порядке функционирует контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (Луганская обл.). Ежедневно тут несут службу украинские пограничники. Они осуществляют пропуск местных жителей через КПВВ. Со стороны «ЛНР» граждан Украины не пропускают.

По словам пограничника Андрея, проводится проверка транспортных средств и документов, недопущение перевозки запрещенных вещей, оружия, взрывчатых веществ. Как и все КПВВ на Донбассе на зимний график работы перешло и КПВВ «Золотое». Пропуск здесь осуществляется с 8 утра до 17 вечера.

За день здесь проезжает около 70 машин, на которых двигаются местные жители, направляющиеся в соседние населенные пункты подконтрольные украинской власти – Катериновка, Камышеваха, Ореховое, Богуславское.

Особенность этого КПВВ – отсутствие аналогичного пункта контроля на неподконтрольной украинской власти стороне. «КПВВ "Золотое" должен осуществлять пропуск через линию разграничения, но противоположная сторона не осуществляет пропуск и поэтому мы занимаемся тем, что пропускаем местных жителей населенных пунктов, находящихся за границами КПВВ», – рассказал старший пограничных нарядов в КПВВ «Золотое» Андрей Титаренко.

По его словам, на такие нюансы местные жители реагируют по-разному. «Кто-то это понимает, кому-то не нравится то, что ты выехал из дома и должен каждый день проходить контрольно-проверочные процедуры», – сказал Титаренко.

Несмотря на неудобства, местные к работе пограничников относятся с пониманием. Местный пенсионер Олег почти каждый день пересекает КПВВ на своем мотоцикле – ездит в гости к сыну присматривать за внуками. К мероприятиям безопасности и проверке документов привык давно.

Украинская сторона неоднократно предлагала «ЛНР» открыть пункт контроля на смежной с Золотым стороне. Однако, соглашений достичь не удалось. Это бы облегчило жизнь местным жителям. Сегодня они могут попасть на неподконтрольную украинской власти территорию только через пешеходный КПВВ «Станица Луганская». Для этого необходимо преодолеть лишних 150 км . Если ехать на неподконтрольную территорию на машине, то ближайший автомобильный пункт въезда-выезда до Золотого – «Майорское» (Донецкая обл.). В этом случае маршрут составит 90 км .

Недавно возле Золотого завершилось разведение сил и средств. Однако, поселок Золотое-4 остается под контролем украинской власти. Теперь армейцы стоят еще ближе к пограничникам. «После разведения, то есть изменения стратегического положения, наши задачи стали еще более совместными, потому что мы практически находимся плечом к плечу. Чувствуем поддержку друг друга», – сказал военнослужащий ВСУ Максим.

Фото: скриншот видео пресс-службы Госпогранслужбы Украины

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Госпогранслужбы Украины