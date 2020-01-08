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«Шахтер» вошел в список самых результативных команд Европы за десятилетие (Фото)

08.01.20 17:34

ФК «Шахтер» попал в рейтинг лучших европейских клубов по числу забитых голов, который составили СМИ по итогам десятилетия.

В расчет брались клубы из 10 лучших чемпионатов Европы. Наибольшее количество голов в декаде забила «Барселона» (1 579 голов). Следом за каталонцами идут «Реал» (1 483 гола) и «Бавария» (1 359 голов). На четвертой позиции расположился «Манчестер Сити», который отличился 1 270 раз.

В ТОП-20 самых забивающих клубов попал донецкий «Шахтер». С 2010 по 2019 годы «горняки» провели 452 игры и забили 1 027 голов (2,27 точных ударов за игру). Это позволило чемпиону Украины занять 14 место в рейтинге, расположившись между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что двенадцатикратный чемпион страны ФК «Шахтер» уверенно лидирует в сезоне 2019/20.

Источник: «Footballua.tv»

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