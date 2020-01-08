Смертельное ДТП в Волновахе: Полиция разыскивает очевидцев

На Донетчине полиция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Волновахе во время которого погиб пешеход. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла вечером 27 декабря 2019 года. Микроавтобус «Mercedes-BenzVito» сбил 39-летнего пешехода.

«На ул. Донецкой в районе ЛЭП № 59 водитель микроавтобуса «Mercedes-BenzVito» синего цвета, двигаясь со стороны пер. Колхозный в сторону поселка Новогригорьевка, совершил наезд на мужчину», – говорится в сообщении.

В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия.

«Если Вы стали очевидцем ДТП, или имеете информацию относительно обстоятельств аварии, просим обратиться по телефону 067-116-90-20», – добавили в полиции.