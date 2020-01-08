Горячая линия ПФУ приняла более 630 тыс. звонков за год: Что интересовало граждан

В 2019 году консультанты контакт-центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ) приняли 630,7 тыс. звонков от граждан. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается, продолжительность обработанных за год разговоров составила 29 тыс. 77 часов.

По информации ведомства, самыми популярными темами обращений были:

порядок проведения перерасчетов пенсий;

выплата пенсии, в том числе задержка выплаты пенсии, удержания из пенсии, выплата пособия на погребение и недополученной пенсии;

вопросы определения права, порядок подачи и сроки рассмотрения документов для назначения пенсии;

возобновление выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту фактического нахождения;

условия проведения индивидуальных перерасчетов пенсий (переход с одного вида пенсии на другой, пересмотр заработной платы, доначисления стажа, назначения надбавок и повышений и т. п.);

представление отчетности по единому взносу и общеобязательное социальное страхование, получение справок ОК-5, ОК-7;

порядок регистрации на веб-портале ПФУ, пользование личным кабинетом работодателя и застрахованного лица.

Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 8:00 до 14:00 по телефонам:

0 800 503 753,

044 281 08 70;

044 281 08 71.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Также сообщалось, что для прогнозного расчета будущей пенсии внедрен новый электронный сервис – «Пенсионный калькулятор», который доступен в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.