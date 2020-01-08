В Краматорске жители двух поселков останутся без воды

В Краматорске (Донецкая обл.) завтра, 9 января, жителям двух поселков будет прекращена подача воды. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Коммунального производственного предприятия (КПП) «Краматорский водоканал».
«Доводим до вашего сведения, что 09.01.2020, в связи восстановлением перемычки между водопроводными линиями Ø300 и Ø150 мм по ул. Петренко, будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пос. Ивановка;
- пос. Малотарановка», – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что данные работы направлены на стабилизацию водоснабжения поселков Ивановка и Малотарановка.
Уточняется, что работы будут проводиться 9 января с 8:00 до окончания работ.
Администрация КПП «Краматорский водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей сделать запасы питьевой воды.