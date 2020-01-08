Стало известно, сколько угля выдано на-гора в Донецкой и Луганской областях

За 2019 года добыча угля по Украине на предприятиях всех форм собственности составила 31,21 млн т, что на 1,88 млн т меньше планового задания. Такие оперативные данные были предоставлены Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по состоянию на 1 января 2020 года, сообщает сегодня, 8 января, пресс-служба профсоюза работников угольной промышленности.

При этом предприятиями, которые подчинены Минэнерго, добыто 3,56 млн т угля, план не выполнен на 871,66 тыс. т.

В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности за 2019 год добыли 11,26 млн т угля. Государственными шахтами Донецкого региона было добыто за год 1,8 млн т угля. При этом уровень добыча угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием была уменьшена на 653,78 тыс. т.

На предприятиях Минэнергоугля Луганской области поднято на-гора 328,78 тыс. т. угля. На государственных шахтах «минус» к плановому заданию составил 193,23 т.