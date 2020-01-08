На Донетчине трое людей отравились угарным газом

В Новогродовке (Донецкая обл.) в негазифицированном частном доме отравились угарным газом трое человек, среди которых один – несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.

ЧП произошло ночью 6 января. «... в Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям поступила информация об отравлении угарным газом 3 человек (1982 года рождения, 1983 года рождения и 2002 года рождения) в негазифицированном частном доме в городе Новогродовка, Донецкой области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие с диагнозом отравление угарным газом госпитализированы: несовершеннолетний – в Мирноградскую городскую больницу, взрослые – в Новогродовскую городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.