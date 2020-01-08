На Донбассе НВФ за месяц более 60 раз препятствовали работе ОБСЕ

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«С начала декабря 2019 года по настоящее время СММ ОБСЕ зафиксировала более 60 ограничений свободы передвижения патрулей Миссии через блокпосты... Больше всего отказов и задержек в проезде было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское (до переименования – Октябрь) (25 ограничений), Заиченко (12 ограничений), Новая Марьевка (4 ограничения)», – сказано в сообщении.

Как отмечается, в ежедневном отчете от 7 января 2020 года, СММ ОБСЕ информирует об очередном отказе патрулю Миссии в проезде на временно неподконтрольную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское и Новая Марьевка (Донецкая обл.).

«Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию деятельности СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.