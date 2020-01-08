«Зарю» покинули два игрока

Луганскую «Зарю» в этом межсезонье покинули нападающий Филипп Будковский и полузащитник Леван Арвеладзе. Об этом сообщила пресс-служба луганского клуба.

Новым клубом обоих игроков станет черниговская «Десна».

Уточняется, что Будковский выступал в «Заре» дважды. Сначала он пришел в луганскую команду в 2014 году, а затем, вернувшись в 2019 году, снова одел футболку «черно-белых».

А Леван Арвеладзе пришел именно из «Десны» летом 2018 года. Он провел в составе «черно-белых» 30 игр в Премьер-лиге и 2 матча в Кубке Украины.