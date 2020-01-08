Вокруг – красота и восторг: Как работает европейский каток на Донетчине (Фото)

В Мариуполе продолжает работу европейский каток, расположенный в Театральном сквере. Сегодня, 8 января, пресс-служба Мариупольского городского совета опубликовала фоторепортаж на своей странице в Facebook.
Так, в этом году жители могут наслаждаться катанием без ограничений по времени и бесплатно. Вход на каток свободный, однако аренда коньков и услуги инструктора – платные. «Со своей "обувью" приходит довольно мало любителей выйти на лед. Большинство мариупольцев предпочитают арендовать коньки», – отмечается в сообщении.
Планируется, что каток будет работать до конца зимы.
График работы ледового катка:
- 09:00-14:00 – безлимитное катание.
Далее сеансы по графику:
- 15:00 – 15:40
- 16:20 – 17:00
- 17:40 – 18:20
- 19:00 – 19:40
- 20:20 – 21:00
- 21:15 – 22:00.
В будний день до 15:00 сумма за аренду коньков составляет 30 грн, а после 15:00 и в выходные дни – 50 грн. В наличии 400 пар коньков разных размеров.
Также увидеть каток как на «ладони» в онлайн режиме можно по ссылке http: //format-tv.net/mariupol_online/
Пользователи соцсети прокомментировали фото:
- Татьяна: «Каток отличный! Лед добротный. Вокруг – европейская красота и восторг!»;
- Марина: «Сегодня там так много детворы. Погода отличная»;
- Надежда: «Островок счастья в Мариуполе – на коньках самые счастливые ездят. Люблю на них смотреть с сияющими глазами»;
- Виктория: «Очень маленький каток. Приходится по 2-3 часа стоять в очереди, чтоб попасть туда. Еще бы 2 построить на Левом и на Нептуне».