Вокруг – красота и восторг: Как работает европейский каток на Донетчине (Фото)

В Мариуполе продолжает работу европейский каток, расположенный в Театральном сквере. Сегодня, 8 января, пресс-служба Мариупольского городского совета опубликовала фоторепортаж на своей странице в Facebook.

Так, в этом году жители могут наслаждаться катанием без ограничений по времени и бесплатно. Вход на каток свободный, однако аренда коньков и услуги инструктора – платные. «Со своей "обувью" приходит довольно мало любителей выйти на лед. Большинство мариупольцев предпочитают арендовать коньки», – отмечается в сообщении.

Планируется, что каток будет работать до конца зимы.

График работы ледового катка:

09:00-14:00 – безлимитное катание.

Далее сеансы по графику:

15:00 – 15:40

16:20 – 17:00

17:40 – 18:20

19:00 – 19:40

20:20 – 21:00

21:15 – 22:00.

В будний день до 15:00 сумма за аренду коньков составляет 30 грн, а после 15:00 и в выходные дни – 50 грн. В наличии 400 пар коньков разных размеров.

Также увидеть каток как на «ладони» в онлайн режиме можно по ссылке http: //format-tv.net/mariupol_online/

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

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