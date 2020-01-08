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Вокруг – красота и восторг: Как работает европейский каток на Донетчине (Фото)

08.01.20 20:45
Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета
Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

В Мариуполе продолжает работу европейский каток, расположенный в Театральном сквере. Сегодня, 8 января, пресс-служба Мариупольского городского совета опубликовала фоторепортаж на своей странице в Facebook.

Так, в этом году жители могут наслаждаться катанием без ограничений по времени и бесплатно. Вход на каток свободный, однако аренда коньков и услуги инструктора – платные. «Со своей "обувью" приходит довольно мало любителей выйти на лед. Большинство мариупольцев предпочитают арендовать коньки», – отмечается в сообщении.

Планируется, что каток будет работать до конца зимы.

График работы ледового катка:

  • 09:00-14:00 – безлимитное катание.

Далее сеансы по графику:

  • 15:00 – 15:40
  • 16:20 – 17:00
  • 17:40 – 18:20
  • 19:00 – 19:40
  • 20:20 – 21:00
  • 21:15 – 22:00.

В будний день до 15:00 сумма за аренду коньков составляет 30 грн, а после 15:00 и в выходные дни – 50 грн. В наличии 400 пар коньков разных размеров.

Также увидеть каток как на «ладони» в онлайн режиме можно по ссылке http: //format-tv.net/mariupol_online/

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

Пользователи соцсети прокомментировали фото:

  • Татьяна: «Каток отличный! Лед добротный. Вокруг – европейская красота и восторг!»;
  • Марина: «Сегодня там так много детворы. Погода отличная»;
  • Надежда: «Островок счастья в Мариуполе – на коньках самые счастливые ездят. Люблю на них смотреть с сияющими глазами»;
  • Виктория: «Очень маленький каток. Приходится по 2-3 часа стоять в очереди, чтоб попасть туда. Еще бы 2 построить на Левом и на Нептуне».

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