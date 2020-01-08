Выезжайте в Украину: В «МВД ДНР» дали совет тем, кто не имеет «республиканского паспорта» (Видео)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке задерживают на улице граждан, у которых при проверках не оказалось «паспорта ДНР». Об этом говорится в аудиозаписи, которую разместил житель Донецка, позвонив в «полицию ДНР».

«У меня украинский паспорт, нет "дэнээровского", скажите, могу ли я передвигаться по улицам?» – спросил звонивший.

«Вы имеете право передвигаться по улицам, но вас, если задержат, то доставят в райотдел по месту задержания, проверят по всем базам и отпустят», – ответили в «МВД ДНР», уточнив, что задержанный будет находиться в райотделе до выяснения обстоятельств.

На уточняющий вопрос, является ли звонивший «гражданином ДНР», последовал ответ: «Я гражданин, но паспорта ДНР у меня нет». При этом звонивший сказал, что проживает в Донецке с 1998 года. В «МВД» ему ответили, что надо получить «паспорт». Далее там уточнили, что без «паспорта ДНР» передвигаться по городу нельзя из-за того, что «у нас здесь зона боевых действий». «Это распоряжение главы государства и министра иностранных дел. Это будет теперь постоянно», – сказали в «МВД».

«Если вы придерживаетесь гражданства Украины, можете выезжать туда и там проживать. У нас все граждане ДНР, 90 процентов получили паспорта», – заявили в «МВД ДНР».

Ранее сообщалось, что в Донецке в период отмены комендантского часа ночью граждане с украинским паспортом, несмотря на донецкую прописку, вызывают повышенное внимание у «МВД ДНР» при проверках на улице.