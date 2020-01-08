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В Луганской области уплачено более 11 млн грн налога на недвижимость

08.01.20 19:57

От владельцев недвижимости Луганщины в местные бюджеты за январь-ноябрь этого года поступило 11,4 млн грн налога на недвижимое имущество. Это почти на 2,8 млн грн, или на 31,9% больше прошлогодней суммы. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

В этом году на Луганщине учитывается более 24,6 тыс. плательщиков налога на недвижимость.

В ведомстве напомним, что налог поступает в бюджеты громад и уплачивается за площадь, превышающую 60 квадратных метров для квартир, 120 квадратных метров – для домов и 180 квадратных метров – для разных типов недвижимости. В то же время местные советы самостоятельно устанавливают ставки и льготы по налогу.

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