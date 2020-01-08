Машина может провалиться: На Луганщине хотят закрыть аварийный мост, но люди продолжают ездить (Видео)

В Луганской области хотят закрыть мост между Лисичанском и Сиротино. Но местные жители с этим не согласны и продолжают ездить по аварийной дороге – зарисовали знак «кирпич» («Въезд запрещен»), а железобетонные блоки объезжают зарослями.

Дорога между поселком Сиротино и Лисичанском усеяна ямами. Здесь установлены знаки «Опасно» и «Проезд запрещен». Но люди по этому полузаваленному мосту едут, чтобы перебраться на другую сторону. «Через Лисичанск только можно. Другой дороги нет», – говорит местный житель Евгений.

Он жалуется, что по этому пути приходится ездить по делам в Северодонецк. «Это кратчайшая дорога и самая лучшая, а видите – даже тут кто-то обвалится обязательно, я надеюсь, что с велосипедом нет, а машина завалится», – добавляет мужчина.

Автовладельцы понимают, что нарушают правила. Однако объезжать все равно не хотят, потому что уходит много бензина. «Нет, не страшно. Жалко времени. Потому что дорога была, есть и будет», – сказал мужчина.

Заезжие водители, когда попадают сюда, снимают и выкладывают в сеть видео таких поездок. Но местным жителям не до шуток. «Ужасно, ездить невозможно. Это экономически очень выгодная дорога, так 18 км крюка, а так машины б ездили напрямую, считай», – говорит водитель Юрий.

Закрыть движение для пешеходов и транспорта через мост между Лисичанском и Сиротино решила местная комиссия по техногенной безопасности. Но, как говорят чиновники, знаки поставили только с одной стороны дороги. «И МЧС обращение было, и граждан, чтоб уйти от этого, чтоб не было несчастного случая перегородить дорогу. У нас на той стороне есть именно предприятия, которые работают. Мы поставили запрет не с этой стороны. Сегодня мы переживаем, если будет гололед или какая-то непогода, машина может обвалиться», – рассказал Лисичанский городской голова Сергей Шилин.

Мост взорвали во время боевых действий в 2014 году. По словам чиновников, денег на его восстановление в городской и поселковой казне нет. Поэтому помощи пока ждут только из столицы. Если средства поступят, то сразу все починят.

Источник: ТК «Донбасс»