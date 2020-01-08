В Мариуполе отменили ряд маршруток: Что говорят жители (Видео)

В Мариуполе с начала этого года отменили маршрутки № 117, 124, 131 и 157. Их полностью заменили коммунальными автобусами и троллейбусами.

Так, раньше до микрорайона «Западный» доезжали маршрутки № 117 и 124. Сейчас вместо них остался троллейбус № 15 и коммунальные автобусы – 15а и 16а. По словам местной жительницы Лилии Чубаровой, она живет неподалеку и добираться на работу в Левобережный район ей теперь не так удобно.

«124-й был хорош тем, что он очень быстро ехал. А 15-й очень медленно едет. Чтобы добраться до Левого берега надо, как минимум, час. Это значит на работу на час раньше вставать – тоже как-то ощутимо», – говорит Лилия.

А вот на маршрут № 150 с нового года вышло на 5 машин больше. «То, что 150-й начал появляться – это уже радует. Конечно жаль, что убрали № 117. Я как-то ехала в центр и очень долго пришлось ждать троллейбус. Плохо, что отсюда ничего не идет в Приморский район, кроме этих маршруток, потому что они порой так забиты, что приходится как страус на одной ноге стоять», – рассказала другая горожанка.

По словам кондукторов коммунального транспорта, они довольны переменами. Отмечают, что раньше возили преимущественно пенсионеров, а сейчас собирают гораздо большую кассу за проезд. «В выходные дни маловато людей, а в будние довольно таки много – полные ездим», – говорит кондуктор Ирина Первухина.

С улиц города убрали также маршруты № 157 и 131. Вместо них теперь работает троллейбус № 2 и автобус № 28а. Кроме того, в начале этого года возобновили движение маршрута № 114а.

«Мы сейчас мониторим пассажиропоток, мониторим ситуацию на остановках. На остановках, в принципе, никаких проблем нет, все люди уезжают, и уезжают более качественным транспортом. Если идет спекуляция насчет того, что маршрутки идут быстрее, то не надо себя обманывать –экономия составляет 5-7 минут. И в большинстве случаев водители нарушают правила дорожного движения, что нельзя делать по нашему законодательству» – рассказал директор департамента транспорта та связи Василий Клат.

Он добавил, что в конце февраля планируют начать запуск новых троллейбусов. Всего, за год их будет более 70.

Источник: ТК «Сигма»