Пристайко: Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат

После встречи в «Нормандском формате» в Париже пророссийские незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе продолжают убивать и ранить украинских солдат. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Bild, сообщает посольство Украины в ФРГ.

В частности, он ответил на вопрос по поводу того, срабатывает или нет стратегия деоккупации для временно неподконтрольных украинской власти территорий на востоке Украины.

Он напомнил об обмене пленными, которые произошел 29 декабря 2019 года. «Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но то, что сделали, является шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами". Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в Нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались», – отметил Пристайко.