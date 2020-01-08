Избил прохожего и отобрал телефон: Суд вынес приговор 22-летнему жителю Донетчины

22-летний житель села Кондратовка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) осужден за разбойное нападение на прохожего. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По публичному обвинению Дружковского отдела Краматорского местной прокуратуры, в суде доказано, что вечером 30 марта 2019 года молодой человек, находясь вместе с двумя товарищами в общественном месте, увидел нетрезвого незнакомца и потребовал у него имущество. Услышав категорический отказ, парень нанес мужчине несколько ударов руками и ногами в область головы, после чего обыскал его карманы, открыто завладел мобильным телефоном стоимостью 4 716 грн и с места преступления скрылся», – говорится в сообщении.

Дружковским городским судом мужчина осужден за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.