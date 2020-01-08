Дом для переселенцев в Краматорске: Кого и на каких условиях там будут заселять (Видео)

В Украине чиновники пообещали приобрести для переселенцев 60 квартир и один дом. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Оксана Коляда. Больше всего, 40 квартир, купят в Мариуполе. 70% их стоимости перечислят из государственного бюджета, 30% выделит город. К тому же, новую многоэтажку хотят построить и в Краматорске.

Окраины микрорайона «Лазурный» жители Краматорска называют «Чернобылем». Ведь последние дома здесь возвели более 30 лет назад. Поэтому инициатива пригласить в город застройщиков жителям понравилась. «Замечательная идея. Если честно, просто обидно за наш город, потому что очень во многих городах окружающих, в том же Мариуполе, Лимане строятся новые жилые дома, а у нас не строятся. Хотя вроде бы как областной центр. Обидно», – говорит краматорчанка Анастасия.

По словам строителя Алексея Нетребы, он возводил большинство панельных многоэтажек в городе. Мужчина утверждает, что больше всего нужны новые дома молодежи. «Наше поколение может дожить в старых, а молодежь, эти же самые бюджетники, давать им хорошие условия для жизни – это было бы очень хорошо», – считает он.

Чиновники говорят, что уже определили две площадки, где выделят землю для строительства. Возводить дома хотят многие компании, однако не все предлагают доступную стоимость. «Мы сейчас ведем переговоры и снижаем эту стоимость до 400-450 долларов. То есть доступная цена будет. Конечно, цена продажи будет ниже, чем среднерыночная, даже среднеобластная», – заявил Краматорский городской голова Андрей Панков.

Часть квартир горсовет может выкупить, чтобы предоставить служебное жилье молодым специалистам. Между тем в облгосадминистрации планируют построить свою многоэтажку и раздать квартиры собственным сотрудникам и работникам силовых ведомств среди переселенцев. «Так будет все прописано, что это исключительно служебное жилье без права приватизации. То есть те приложения, что через 10 лет приватизировать, ну, извините, из этого дома останется если отдать, это для того количества людей, которое может 121 квартира вместить, очень, я думаю, большое значение именно для жителей, которые развивают область», – сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Проекта этого дома еще нет, но часть средств уже выделили. Все документы обещают разработать до весны.

Источник: ТК «Донбасс»