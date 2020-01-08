На Луганщине спасли щенка, на Донетчине – котенка (Фото)

В Луганской области патрульные спасли испуганного щенка из ловушки, а в Мариуполе спасатели сняли котенка с пятиметрового дерева.

Так, по информации Патрульной полиции Луганской области, опубликованной сегодня, 8 января, недавно патрульные получили обращение информационного характера. Заявитель сообщил, что в открытый колодец упала собака и громко скулит. «Жалобный собачий скулеж услышали патрульные, когда прибыли на место вызова. Глубина ямы достигала около 2 метров , поэтому четырехлапый не имел никаких шансов вылезти оттуда самостоятельно. Не теряя времени, полицейские достали его из ямы. На радостях песик ушел по-английски – не попрощавшись», – говорится в сообщении.

Также патрульные огородили место происшествия и сообщили об открытом колодце в соответствующие службы.

А в Мариуполе местные жители сообщили о котенке, который оказался на дереве, 7 января в 13:45 в спасательную аварийно-водолазную службу. Событие произошло по улице Грушевского, 23. «Мобильная спасательная группа сразу выехала на нестандартную ситуацию с животным в быту. В результате котенка сняли с высоты около пяти метров», – рассказали в пресс-службе Мариупольского городского совета.