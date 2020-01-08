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В Попасной появилось социальное такси

08.01.20 21:28
Фото: пресс-служба ЛугОВГА
Фото: пресс-служба ЛугОВГА

В Попасной (Луганская обл.) будет работать социальное такси, специально оборудованное для перевозки людей с инвалидностью. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

По информации облсовета, транспорт оснащен всем необходимым: автоматическим подъемником, креплением для тележек, кондиционером, обогревателем, а также дополнительными местами для тех, кто сопровождает человека с инвалидностью.

«Теперь, люди, передвигающиеся на колясках и другие лица с инвалидностью, могут получать дополнительные социальные услуги в городе, которые ранее были для них недоступны», – говорится в сообщении.

Как уточняется, автомобиль бесплатно предоставило Попаснянскому городскому совету Министерство социальной политики Украины.

Фото: пресс-служба ЛугОВГА

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