Стало известно, кому в Донецкой области пересчитали минимальный размер пенсии

С 1 января 2020 года Главным управлением Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области был обеспечен перерасчет минимального размера пенсии по возрасту 98,6 тыс. пенсионерам – жителям области в соответствии с ч. 2 ст. 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые достигли 65 лет. Об этом сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

«Начиная с 2018 года, данный перерасчет делается ежегодно. По обозначенной законодательной норме размер пенсии, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, устанавливается в размере 40 процентов минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом. С 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы составляет 4 723,00 грн, а минимальный размер пенсии указанной категории лиц составил 1 889,20 грн. (4 723,00 х 40%)», – пояснила Наталья Рад.

Она уточнила, что повышенные размеры пенсий пенсионеры получат в январе 2020 года. А также обратила внимание, что перерасчет пенсии производится исключительно неработающим пенсионерам.