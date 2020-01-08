Елку – на свалку: Как в Мариуполе утилизируют новогодние деревья (Видео)

Несмотря на то, что праздники еще продолжаются, в Мариуполе жители уже избавляются от новогодних деревьев. Коммунальщики собирают их на утилизацию, а владельцы хозяйств – скармливают ветви скоту.

Большинство горожан признаются, что просто выносят дерево на мусор. Однако, не все. Так, владелец хозяйства Александр Федоров, за то, чтобы отдавать ели скоту. Он скармливает ветви козам.

Как рассказывает хозяин, праздничным деревом с удовольствием лакомятся и козлята, и взрослые козы. Ведь хвоя для животных полезна.

«Им нравятся такие новогодние подарки. Елочки – это же витаминный корм. Летом много травки зеленой, а зимой – зелененькая елочка», – говорит Александр.

Как отмечают чиновники, ель в любом случае пригодится. Коммунальщики убирают новогодние деревья со свалок с начала января. По их словам, в этом году специальных мест для сбора веток не будет.

«Определять для людей специальные места – нет смысла. Мы понимаем, что есть люди, в обязанности которых входит уборка, в том числе и этих елочек. Специальные сотрудники работают с 1 января. Самые стойкие горожане выносили ели на свалку в мае месяце» – отметил начальник управления департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Андрей Гутников.

Жилищники перерабатывают елки, а затем обогревают ими мариупольские дома.

Источник: ТК «Сигма»