Ой, радуйся, земле: Как колядовали на Донбассе (Видео)

На подконтрольной украинской власти территории Донбасса в ряде городов прошли . праздничные мероприятия к Рождеству. Звучали колядки «Ой, радуйся, земле», «Нова Радість стала», «Коляд-коляд-коляда», играл оркестр, показывали вертеп, сообщает «Радио Свобода» .

Так, в Северодонецке (Луганская обл.) колядовали прямо в торговом центре. В фойе с разных сторон начали сходиться люди, распевая на многоголосье «Ой, радуйся земле». К концу колядки весь хор собрался вокруг елки в холле для финального аккорда.

В Мариуполе (Донецкая обл.) военный оркестр десятой Горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» поздравил с Рождеством своих коллег из Военно-морских сил. Тут звучали не только традиционные колядки, но и попурри из известных новогодних мелодий, поздравления и пожелания счастливых праздников.

В Курахово (Донецкая обл.) также не обошлось без «Ой радуйся земле». Здесь прихожане одной из церквей вышли на уже темные вечерние улицы с импровизированным вертепом и пели рождественские песни, даря прохожим праздничное настроение.

В Бахмут (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) приехал настоящий вертеп из районного села Звановки. С царями, звездарем, ангелами, чертями и другими традиционными персонажами. Дети не только вертеповали, показывая рождения Христа, но и пели колядки, за что получили награду от зрителей.

На главной площади Краматорска – нынешнего центра Донецкой области также звучала колядка.