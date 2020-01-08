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Зафиксирован второй случай смерти от осложнений гриппа

08.01.20 21:56

От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни, сообщает сегодня, 8 января, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Уточняется, что больная находилась в отделении реанимации и интенсивного терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно. Женщина принадлежала к группе медицинского риски, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована.

В общем с кочана эпидсезона (октябрь 2019 года) от осложнений гриппа умерли два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года. Любые другие данные в отношении количества летальных случая от гриппа не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что январь – пиковый месяц заболеваемости гриппом.

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