Жители Луганщины почти 4 тысячи раз обратились в прокуратуру

В органы прокуратуры Луганской области в 2019 году поступило почти четыре тысячи обращений граждан. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Работниками прокуратуры уделяется внимание вопросам рассмотрения обращений граждан как одному из важных направлений деятельности. Следует отметить, что на протяжении 2019 года в органы прокуратуры Луганской области поступило около 4 тыс. обращений, из которых более 1 700 решено прокурорами. По результатам рассмотрения 9 обращений приняты меры реагирования», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в удовлетворенных обращениях поднимались вопросы необходимости реагирования прокуроров в связи с ненадлежащим проведением уполномоченными органами досудебного расследования.

После тщательной проверки доводов, прокурорами отменено 9 незаконных постановлений о закрытии уголовных производств.

Работа на указанном направлении продолжается.