Донетчина: Жителя Мирнограда задержали за нападение на полицейских

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) за нападение на полицейских задержан местный житель. Ему может грозить до 5 лет за решеткой. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, правонарушитель напал на полицейских для того, чтобы освободить от ответственности своего товарища, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Так, 5 января вечером сотрудники патрульной полиции остановили для проверки автомобиль «Хюндай», водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Во время составления административных материалов к полицейским подъехал 45-летний местный житель и пытался забрать пьяного водителя.

Сотрудники полиции объяснили мужчинам, что водителю необходимо пройти медицинское обследование в больнице или на месте с помощью алкотестера. «Однако нарушители продолжали вести себя агрессивно, а 45-летний "освободитель" и вовсе нанес полицейскому два удара ногой в область живота и грудной клетки», – говорится в сообщении.

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и наручники. В результате, нападавший был задержан.

«Нарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает для правонарушителя до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.