Открыть для себя неведомый мир: Маленькому Валентину подарили возможность слышать (Видео)

Уже несколько месяцев маленький Валентин из Ивановки (Харьковская обл.) учится жить со слуховыми аппаратами. Мальчик имел тугоухость почти 4 степени. Из-за этого не смог бы произнести ни слова. Но поддержка неравнодушных подарила надежду.

Сейчас найти изображение животного по звукам для маленького Валентина достижение. «Он начал хоть понимать, что делать, там киса "мяу" делает, машинка едет – "брр"», – говорит мать мальчика Надежда Пасечник.

Он радуется и смеется, потому что открыл для себя неведомый мир, когда в его ушах слуховые аппараты. Без них все вокруг замолкает. «Я сидела, плакала в кабинете, потому что я врачу говорю: "Ну, я думала, что он чуть-чуть не слышит, но не думала, что так настолько много...". Они ставят 3-4 степень», – вспоминает Надежда.

Спасти сына от инвалидности родители были бессильны. Семья живет в маленьком поселке. Доходы минимальные, а стоимость аппаратов состовляет десятки тысяч гривен. Поддержал семью Фонд Рината Ахметова.

«Третий месяц он ходит в аппаратах. Зовешь его, на оклик он поворачивается, он реагирует, уже есть первые слова. Чаще говорит "баба", "папа", "дай" научился уже. Мы понимаем, что он слышит», – сказала бабушка мальчика Ирина Пасечник.

Несколько раз в неделю у Валентина занятия с дефектологом. Родные надеются, что ребенок вскоре догонит сверстников.

На днях представители Фонда посетили семью, чтобы узнать, какие успехи делает малыш. А также поздравили с новогодними праздниками. «Акция "Ринат Ахметов – детям!" была создана благодаря личному участию Рината Ахметова и стала первым шагом на пути к системной благотворительности. Со временем она выросла в одноименный проект фонда в фокусе которого – дети», – сообщила Екатерина Терзиева руководитель программ Фонда Рината Ахметова.

Акция "Ринат Ахметов – детям!" – самая масштабная в стране. Она инициирована 19 лет назад. На этот раз в проекте поучаствовали 90 тыс. детей.

Источник: ТК «Донбасс»