Пристайко назвал идеальную возможность для России вывести войска с востока Украины

Введение «Формулы Штайнмайера» в украинское законодательство не означает, что будут проведены выборы на неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Bild, сообщает посольство Украины в ФРГ.

«Мы согласились закрепить эту формулу в украинском законодательстве. Впрочем, это еще не значит, что эти выборы будут проведены и отнюдь не при любых условиях», – сказал Пристайко.

Он также ответил на вопрос, могут ли быть проведены выборы с участием «народных республик». «В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины», – пояснил министр.

«Мы – не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока», – считает Вадим Пристайко.

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