В Украине за 2019 год граждане оформили на четверть меньше загранпаспортов

В Украине за минувший 2019 год граждане оформили более чем на четверть меньше заграничных биометрических паспортов, чем в 2018 году. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины на своей странице в Facebook.

Так, по данным ГМС, в 2019 году было оформлено 3 млн 513 тыс. 986 загранпаспортов. Количество оформленных за минувший год ID-карт также сократилось.

«В целом, в 2019 году оформлено: 1 589 004 ID-карты и 3 513 986 загранпаспортов», – сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в миграционной службе, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года было оформлено загранпаспортов на 26% меньше, ID-карт – на 5% меньше.

Следует напомнить, что в течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн биометрических загранпаспортов.