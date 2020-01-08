В «ДНР» анонсировали открытие своего «представительства» в Турции

В «МИД ДНР» заявили об открытии новых «представительских» центров в ближайшее время в ряде стран, в частности в Турции. Об этом сегодня, 8 января, пишут местные интернет-ресурсы.

«На данный момент открыты семь представительских центров в странах Европы, при этом мы в скором времени ожидаем открытия еще нескольких центров за рубежом – в Турции и других странах, причем речь идет не только о европейских государствах», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Дендермонде в Бельгии 18 октября открылся «представительский центр ДНР».

Напомним, в «ДНР» заявили, что 25 сентября 2017 года в Марселе (Франция) открыли «представительство республики». Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны по поводу незаконной цели общественного объединения «Представительский центр во Франции ДНР» открыть так называемое «представительство» в Марселе. Французский МИД заявил, что «представительство» зарегистрировано как «ассоциация», поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета. Французские власти заявили, что будут добиваться закрытия «представительства Донецкой народной республики» через суд.

В целом в «ДНР» громко заявляли об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы, начиная с осени 2016 года. В сентябре 2016 года – в Остраве (Чехия), в декабре – в Турине (Италия), 21 марта – в Афинах (Греция).

При этом «представительский центр ДНР» (первоначально зарегистрирован как общественная организация «Почетное консульство "Донецкой народной республики"») не продержался и полугода. Также Краевой суд Остравы официально запретил деятельность данной организации, окончательное решение о ликвидации «представительства ДНР» было принято 28 июня 2017 года.

Также посол Украины в Италии Евгений Перелигин опроверг информацию об открытии в итальянском городе «диппредставительства ДНР».

Что касается Греции, заявления «ДНР» об открытии «представительства» их «республики» оказались преждевременными. Внешнеполитическое ведомство Греции опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что никогда не признает открытия официального представительства «ДНР».

В «ДНР» также заявили об открытии представительского центра в Хельсинки. На это отреагировали в МИД Финляндии, заявив, что открытие «представительства ДНР» в Хельсинки не имеет юридической силы.