Инклюзивное образование: Психолог рассказала, насколько готово общество

Вопрос инклюзии, когда никто не чувствует иным, чем другие, в обществе поднимается все чаще. Особое внимание стали уделять этому вопросу в сфере школьного образования. Введение инклюзивных классов для детей началось еще в 2017 году. Действительно ли общеобразовательные школы уже имеют все необходимое для инклюзивных классов, рассказала психолог Екатерина Бояршинова в комментарии «УНН».

По данным Министерства образования и науки, в течение трех лет количество инклюзивных классов выросло в 3,1 раза, количество школ, имеющих инклюзивные классы, в 2,5 раза, а количество детей, получающих в них образование, выросло в 2,8 раза. Так, на 2018-2019 учебный год среднее образование получали в инклюзивных классах 11 866 учащихся. «Инклюзия стала более живо воплощаться. Если говорить о маломобильных на колясках – это значительно легче внедрить, хотя есть определенные сложности (средства и обустройство помещений в целом). Кроме средств, важная составляющая – определение методологии преподавания. Международный опыт говорит о том, что нет различий в программе, есть различия в методологии обучения – как этот материал должен "заходить". Основная идея такова: если преподаватель подает материал, делать это нужно так, чтобы его понял человек с ограничениями, все остальные так же это поймут», – говорит по поводу инклюзии в школе Екатерина Бояршинова.

По ее мнению, недостаточное внимание – именно к самим методам преподавания, связано с тем, что учителей этому раньше не учили, а они, в свою очередь, не учат этому молодое поколение преподавателей. «Поэтому большое количество средств должно быть направлено на то, чтобы научить новых молодых учителей работать по новой методологии», – считает психолог.

Сделать это можно, когда понимаешь основные принципы, к которым относится такое понятие, как «умные приспособления», облегчающие интеграцию и пребывание детей в школе. Это когда преподавание происходит простым языком – доступно.

Психолог отмечает, что даже в вопросе инклюзивного образования основная ответственность все же остается на родителях. «Родители должны подготовиться сами и подготовить ребенка к определенному социуму, если ребенок не посещал садик, где тоже внедрено инклюзивное обучение. Там ребенок социализируется и учится общаться с другими детьми и взрослыми, и потом ему легче войти в школьное сообщество. Сейчас при переходе с дошкольного в школьное образование ребенок должен понимать определенные обязательства, что это не будет игрой, что это обучение – другая форма деятельности», – считает Бояршинова.

Так, к моменту, когда ребенок уже пойдет в школу, он должен быть обучен заниматься своими вещами: портфелем, учебниками, а также выполнять определенные указания учителя и следовать правилам, которые бы позволили не только ему, а и сверстникам работать с учителем. «Нельзя сказать, сколько нужно времени, чтобы школа была готова к многообразию детей – динамика присутствует, и она значима. Многое зависит от средств, если они есть, то значительно быстрее происходит материальная готовность к инклюзии. Однако важнейшая составляющая – сознание наших граждан», – рассказала психолог.

Исходя из исследований, она считает, что дети готовы к восприятию не похожих на них физически или психологически детей – они не чувствуют различий, однако против остаются их родители. «Дети не понимают, почему ребенок другой – он просто другой, и нет отвращения, они могут общаться, ссориться, мириться. Это дети, и для них это естественно, а родители в определенной степени настраивают детей на сопротивление и неприятие инаковости», – отметила эксперт.

Она также акцентирует внимание на том, что обществу нужно бороться с установкой, что на людей с инвалидностью тратят средства, а они их не возвращают, ведь такого человека необходимо впустить в общество, чтобы зарабатывать и платить налоги. Многое зависит от дошкольного и школьного образования в этом плане.