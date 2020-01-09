Как переселенец и ветеран АТО развивает в Краматорске технологию 3D печати

В Краматорске переселенец и участник антитеррористической операции (АТО) Владимир Бабич наладил производство материалов для 3D печати, а также, развивает направление социального предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, после окончания в 2010 году Донецкого национального университета по специальности «Информационные и интеллектуальные технологии и сети», Владимир Бабич решил заниматься в Донецке предпринимательской деятельностью по ремонту компьютерного оборудования, информационным услугам. Работая в одной из строительных компаний города, его заинтересовала идея, которая становилась все более популярной – возведение зданий с помощью 3D-принтерной технологии и возможностей, которые появляются благодаря новейшим инженерным разработкам в этой сфере.

С началом боевых действий на Донбассе в 2014 году, Владимир в составе добровольческих подразделений и десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал участником антитеррористической операции (АТО). Однако, после демобилизации, он не оставил идею создания предприятия по изготовлению 3D нити. Владимир принял участие в региональной программе «Украинский донецкий куркуль» и выиграл грант.

Полученные средства предприниматель направил на обустройство производственного помещения, закупку оборудования и расходных материалов. «Владимир создал полную линию производства расходных материалов для 3D печати по технологии FDM (технология трехмерной печати за счет расплавления специальной нити, – ред.)», – сказано в сообщении.

Мечта Владимира осуществилась в Краматорске, куда он переехал вместе с семьей. Сейчас мужчина проводит работу по расширению ассортимента продукции и увеличению объема производства и продаж за счет максимальной загрузки оборудования. В настоящее время Владимир налаживает систему продаж в Украине, и проводит сертификацию продукции для выхода на рынки Европы. Его проект работает и развивается.

Помимо этого, Владимир Бабич развивает направление социального предпринимательства. «В предпринимательскую модель заложен элемент социально ответственного бизнеса по трудоустройству ветеранов АТО, а также отчисления части прибыли на реализацию проектов, связанных с поддержкой ветеранского движения», – отметили в горсовете.

Сейчас переселенец занимается общественной деятельностью в организации «Союз ветеранов АТО Донбасса». Его команда инициировала создание в Краматорске Пространства инноваций Pochatok Space для развития и популяризации технологий в обществе.

По словам Владимира, социальное предпринимательство – лучший вариант для общественных организаций стать независимыми от доноров. Именно так, в формате социально-ответственного бизнеса и появилось в Краматорске кафе «Поруч», которое мужчина основал вместе с единомышленниками. По замыслу предпринимателя, часть прибыли кафе будет направлена ​​на развитие Центра поддержки ветеранов АТО и их семей.

В горсовете подчеркнули, что Владимир Бабич стал одним из четырех победителей во всеукраинском конкурсе социальных стартапов, который прошел в июне минувшего года в Киеве.