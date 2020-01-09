Не встретил ни одного человека: Как сегодня выглядит село вблизи Донецкого аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал, как зимой нынешнего года выглядит село Спартак, расположенное вблизи Донецкого аэропорта.

В селе осталось мало людей, за время прогулки улицами мужчина не встретил ни одного человека.

Территория у дворов заросла травой. Многие дома разрушены частично, а некоторые – полностью. В домах и дворах орудовали мародеры, которые растаскивали в том числе кирпичи и иные стройматериалы.

Дончанин запечатлел как одноэтажные здания, так и двух-трехэтажные огромные частные дома, а также многоквартирные двухэтажки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube