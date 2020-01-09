Крушение украинского Boeing в Иране: Объявлен день траура

Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран), которая произошла 8 января. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.

«С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле– и радиопередач», – сказано в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который упал возле аэропорта Тегерана, находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.