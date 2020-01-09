В «ДНР»: В Макеевке люди жалуются на отсутствие интернета

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) интернет работает с перебоями. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди отмечают, что интернет в разных районах города пропал 8 января. При этом макеевчане называют различных провайдеров – «Барракуда», «Инлан»:

Паша: «Народ, интернет на Восточном в Макеевке у всех пропал? Знакомым – кому не позвоню, нигде не работает, только мобильный!»;

Элла: «Восточный пропал интернет»;

Радмила: «У вас провайдер какой? Мне подруга звонила с Левоневского, у них "Инлан", тоже пропал инет».

У некоторых пользователей к вечеру интернет появился, у других же его нет и сегодня, 9 января.