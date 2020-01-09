Коллекцию собирали 10 лет: В Дружковке показали елочные игрушки прошлого века (Фото)

В историко-художественном музее Дружковки показали елочные игрушки прошлого века. Коллекцию собирали 10 лет.

По словам младшей научной сотрудницы музея Татьяны Гришуниной, стеклянные бусы, собранные из разных частей, используются как елочное украшение с 1947 года. Их применяли как конструктор: на елках можно было увидеть и самолеты, и фонарики, и домики из стеклянных трубочек.

Сейчас в экспозиции – более 400 украшений прошлого столетия, начиная с 40-х годов и заканчивая 90-ми. «По игрушке новогодней 50-60-х годов можно изучать историю страны. Первый полет в космос – появились игрушечки в виде космонавтов, аэропланов, дирижаблей, ракет. Вышел фильм "Карнавальная ночь" – появились игрушки с часиками», – рассказывает Гришунина.

Затем, по ее словам, стали широко использоваться сказочные герои: Кот в сапогах, Красная Шапочка, Дюймовочка.

В 60-х годах обрели популярность игрушки на прищепках.

Выпускались и игрушки крупных размеров для больших городских елок. Самые же маленькие елочные игрушки, которые делали 70 лет назад, были размером в 1,5 см. Такие украшения были выполнены для маленьких искусственных елочек, которые ставили в квартирах.

Далее появились стеклянные сосульки. А шишки, овощи и фрукты были популярны значительно раньше.

В экспозиции есть и украшения, которые ставили под елку – это Деды Морозы и Снегурочки. Они выполнены из ваты, а сверху покрыты специальным противопожарным составом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»