Дрался и снимал штаны: На Донетчине задержали хулигана

В Краматорске нетрезвый мужчина повредил чужой автомобиль, затеял драку и демонстрировал половой орган. Правоохранители установили личность хулигана, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что около 10 утра 6 января в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о том, что по ул. Парковой возле одного из магазинов происходит драка между мужчинами.

«Выехав на место происшествия полицейские выяснили, что 24-летний краматорчанин в состоянии алкогольного опьянения находился возле магазина "Ваш дом" со своим братом. В это время водитель на автомобиле "Газель" осуществлял парковки. Молодые люди решили, что мужчина слишком близко проехал мимо и подошли к нему выяснять отношения. Между водителем и одним из парней началась ссора. Во время конфликта 24-летний злоумышленник на глазах у прохожих совершил драку и нанес мужчине телесные повреждения, бросал в него бутылку. Кроме того, ругаясь сломал оба боковых зеркала автомобиля "Газель" и бил транспортное средство ногами. В заключение фигурант с особым цинизмом и неуважением к обществу стал демонстрировать свой половой орган», – рассказали в полиции.

По факту хулиганских действий открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.